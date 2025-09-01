Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Inter: colpo Akanji, Pavard verso Marsiglia

Doppia operazione in fase di definizione per i nerazzurri

di Redazione Sport
1 settembre 2025
Doppia operazione in fase di definizione per i nerazzurri

Doppia operazione in fase di definizione per i nerazzurri

XWhatsAppPrint

L'Inter è pronta a chiudere una doppia operazione nell'ultimo giorno di mercato. Il club nerazzurro ha infatti chiuso per l'acquisto del difensore Manuel Akanji dal Manchester City in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il centrale svizzero sostituirà di fatto Benjamin Pavard, in uscita dall'Inter e in direzione Olympique Marsiglia, sempre in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su