Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Inter: Esposito 'orgoglio per l'esordio nonostante il risultato'

Il post dell'attaccante su Instagram dopo il ko con l'Udinese

di Redazione Sport
1 settembre 2025
Il post dell'attaccante su Instagram dopo il ko con l'Udinese

Il post dell'attaccante su Instagram dopo il ko con l'Udinese

XWhatsAppPrint

"Sicuramente non il risultato che sognavo, ma questo non puó cancellare il mio grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia in questo stadio". Lo ha scritto su Instagram l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, il giorno dopo l'esordio in maglia nerazzurra a San Siro nella sfida persa per 2-1 contro l'Udinese.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su