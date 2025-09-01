Inter: Esposito 'orgoglio per l'esordio nonostante il risultato'
Il post dell'attaccante su Instagram dopo il ko con l'Udinese
"Sicuramente non il risultato che sognavo, ma questo non puó cancellare il mio grande orgoglio per aver esordito in Serie A con questa maglia in questo stadio". Lo ha scritto su Instagram l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito, il giorno dopo l'esordio in maglia nerazzurra a San Siro nella sfida persa per 2-1 contro l'Udinese.
