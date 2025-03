Inter, Inzaghi elogia la squadra dopo la vittoria contro il Monza

"Il Monza ha fatto un'ottima partita, ma i complimenti li faccio anche ai miei ragazzi perché non era facile sotto di due gol contro una squadra che si difende bene. Le partite non sono mai facili, siamo rimasti lucidi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza. "Siamo rimasti lucidi, abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo - ha aggiunto l'allenatore interista a Dazn -. La vittoria è meritata, grande partita dei ragazzi. Andiamo avanti partita dopo partita, siamo di nuovo in campo tra 70 ore. Io e il mio staff vogliamo dare tutto quello che abbiamo per l'Inter. Non pensiamo già a quello che è stato ma stiamo già pensando al Feyenoord".