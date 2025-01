Inter, Inzaghi soddisfatto dopo la vittoria contro lo Sparta Praga

"Ci manca ancora un punto, ma il destino sarà nelle nostre mani. Questo cammino non era scontato, lo abbiamo voluto con queste sette partite fatte nel modo giusto. Sono molto soddisfatto della prestazione, per come siamo stati concentrati in una partita che poteva ed è stata molto impegnativa. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono contento anche per i tifosi". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky dopo la vittoria contro lo Sparta Praga. "L'avevamo chiusa, ho rivisto ora il gol annullato e il fuorigioco di Dimarco che è di un tacchetto. Pensavamo la partita si potesse mettere subito molto bene, loro sono rimasti chiusi. Poi nel secondo tempo dovevamo fare il raddoppio perché abbiamo creato molte occasioni".