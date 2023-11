Inter-Juve, Inzaghi, "Importante ma non decisiva"

Secondo il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, "la partita contro i bianconeri sarà sicuramente molto importante ma non decisiva. Sappiamo che siamo solo al primo terzo di campionato, ci saranno ancora tante partite, ma sappiamo tutti cosa significa Juventus-Inter per noi, per la nostra società e per i nostri tifosi. Firmerei per il pareggio? No, non l'ho mai fatto per nessuna gara a meno che non sia andata e ritorno. Andremo a fare la nostra partita sapendo che ci saranno delle difficoltà come nelle ultime trasferte. Domani sarà una grande partita, stimolante, in uno stadio pieno. Si affrontano la prima contro la seconda, sappiamo cosa significa Juve-Inter, sarà una partita importante per entrambe le squadre. Due squadre che stanno facendo un ottimo percorso, ci saranno tanti duelli individuali e dovremo fare molto bene".