Inter: Marotta, ruolino di marcia è soddisfacente

"Abbiamo ruolino di marcia soddisfacente, campionato e Champions stiamo facendo bene. Ora entreranno in gioco Coppa Italia e Supercoppa, come Inter dobbiamo affrontare tutti gli impegni che abbiamo nel miglior modo possibile cercando di ottenere il massimo": lo dice il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, a margine del Gran Gala del Calcio Aic. "Arrivare in fondo alla Champions? Nel dna di un grande club c'è sempre quello di ambire a grandi traguardi, pian piano abbiamo risalito la china. È chiaro che cercavamo di arrivare a una finale cercando di vincerla, non ci siamo riusciti, ma abbiamo fatto una grande esperienza negli anni successivi. Non nascondo che vogliamo vivere la Champions come un fenomeno che possa portarci in alto, nel rispetto degli avversari, ma con la consapevolezza delle nostre capacità".