Inter: Marotta 'scudetto? C'è ottimismo, ma manca qualche punto'

"C'è grande ottimismo dentro, voglia di esplodere e adrenalina forte: ma c'è il rispetto, manca ancora qualche punto. Cerchiamo di essere concentrati. Il Cagliari? Ci dispiace ma si salverà lo stesso, indipendentemente dal risultato di domenica". Lo ha detto l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto a margine della presentazione del nuovo libro di Gianfelice Facchetti, intitolato "Capitani. Miti, esempi, bandiere". "Un capitano italiano proveniente dal settore giovanile? Dimarco è sicuramente uno che personifica tanto la milanesità, è all'Inter fin da ragazzino: lui è veramente un ultras da questo punto di vista, impersonifica i valori dell'Inter. Però, anche per diventare capitano, bisogna andare a scuola: è giusto che lui possa arrivare a farlo quando magari Lautaro va in pensione, per dire una forzatura. In questa Inter sono in tanti a essere meritevoli della fascia".