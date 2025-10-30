Acquista il giornale
Inter, metà allenamento in gruppo per Thuram

di Redazione Sport
30 ottobre 2025
Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'Inter è tornata subito ad allenarsi al BPER Training Centre di Appiano Gentile. La squadra ha svolto una seduta mattutina agli ordini di mister Cristian Chivu e del suo staff, dando ufficialmente il via alla preparazione in vista della prossima partita di campionato, in programma domenica sul campo del Verona.

Particolare attenzione è stata riservata a Marcus Thuram, fermo dallo scorso 30 settembre a causa dell'infortunio rimediato nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. L'attaccante francese ha svolto metà dell'allenamento insieme ai compagni — reduci dal successo sulla Fiorentina — e metà seguendo un programma personalizzato, come previsto dal piano di recupero concordato tra staff medico e tecnico. Le sue condizioni saranno monitorate nei prossimi giorni per valutare un eventuale rientro già nella trasferta di Verona.

