Inter pronta per la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera

"A questa finale arriviamo con un po' più di esperienza rispetto a Istanbul. Due anni fa abbiamo giocato una finale importante contro una squadra importante, abbiamo perso ma siamo maturati molto. Ora invece arriviamo all'appuntamento perfetti, da tutti i punti di vista. La squadra è quasi tutta quella di Istanbul. Sappiamo che sarà dura, ma abbiamo dimostrato spirito di sacrificio e unione e ci siamo meritati di giocarci questa finale dopo due anni. Ora manca un passo…". Lo ha detto il capitano dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Sky Sport nel media day che precede la finale di Champions League del prossimo sabato a Monaco di Baviera contro il Paris Saint-Germain.

"Cosa lascia la sconfitta in Serie A? I primi tre giorni amarezza e tristezza, non mi piace perdere e quando succede sto male alcuni giorni - ha proseguito -. Ora però abbiamo un impegno importantissimo, non c'è tempo per recriminare, possiamo solo preparare questa gara e questo sogno. Questa stagione abbiamo fatto un grandissimo lavoro e ci siamo meritati la finale. Dovremo giocare con cuore e testa".