Inter pronta per la semifinale di Champions League contro il Barcellona, Bastoni: "Daremo il 200%"

"Siamo a due partite dalla vittoria della Champions. Daremo più del 110%, daremo il 200% perché noi nel nostro gruppo siamo consapevoli di giocare una semifinale. E non è una cosa che capita tutti gli anni, anche se dall'esterno può sembrare scontato. Abbiamo tanta voglia di giocare, entusiasmo e fiducia, non vediamo l'ora arrivi domani sera". Lo ha detto il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

"L'Inter è una big d'Europa? Per quanto visto in campo sì, non ci nascondiamo. Il campo sta dicendo questo. Singolarmente magari non siamo da prime quattro d'Europa, solo mettendoci insieme possiamo esaltare le nostre qualità - ha proseguito -. Sono orgoglioso per il cammino fatto, stiamo giocando tanto, ci teniamo tanto a fare felici le persone che ci seguono e fanno sacrifici, mi spiace se all'esterno non si percepisce quello che mettiamo ogni giorno".