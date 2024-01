Inter trionfa inarrestabile, 5-1 al Monza in casa.

L'Inter dimostra di essere inarrestabile e allunga il proprio vantaggio a +5 sulla Juventus, in attesa dell'impegno dei bianconeri contro il Sassuolo. I nerazzurri conquistano una vittoria per 5-1 in trasferta contro il Monza, una partita che, inizialmente, sembrava non essere semplice per la squadra di Simone Inzaghi. I brianzoli riescono a resistere per una parte iniziale della gara, ma Lautaro Martinez e Calhanoglu si dimostrano in grande forma e realizzano due doppiette che non lasciano scampo agli avversari. Il gol di Pessina, che accorcia momentaneamente il punteggio sul 3-1 per il Monza, si rivela essere solo un'illusione. Nel finale del secondo tempo, Thuram segna il gol che fissa il risultato finale sul 5-1. In classifica, l'Inter sale a 51 punti, mentre il Monza rimane fermo a 25. Lautaro Martinez si conferma sempre più leader della classifica marcatori, con 18 reti segnate in 18 presenze.