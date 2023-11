Inter vince 2-0 su Frosinone e resta al primo posto

L'Inter batte 2-0 il Frosinone al San Siro grazie ad un gol da cineteca di Federico Dimarco da 56 metri ed un rigore procurato da Marcus Thuram e trasformato da Hakan Calhanoglu. I nerazzurri conservano così il primo posto in classifica e due punti di vantaggio sulla Juventus in vista della sfida a Torino proprio con i bianconeri, dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Non ha demeritato il Frosinone che ha anche spesso impegnato la squadra di casa. Soltanto il tiro da centrocampo di Dimarco ha rotto l'equilibrio. Nella ripresa una discesa di Thuram, fermato fallosamente da Caleb Okoli in area, ha determinato il rigore per il 2-0 che Calhanoglu. In classifica l'Inter ha 31 punti conquistati in 12 partite; i laziali sono fermi a 15 punti.