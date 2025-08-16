Inter: vittoria per 2-0 sull'Olympiakos in amichevole a Bari

Inter in forma e vincente nell'ultima amichevole, prima dell'esordio in Serie A in programma il 25 agosto contro il Torino: la squadra di Christian Chivu batte 2-0 l'Olympiacos a Bari in una gara divertente e dai ritmi alti.

Il tecnico romeno schiera un 3-5-2 con Sommer tra i pali; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

La partita viene sbloccata da Dimarco dopo un quarto d'ora grazia a Thuram. L'esterno azzurro, però, verso la mezz'ora è costretto la lasciare il campo dopo una botta alla coscia destra. Al suo posto entra Luis Henrique. L'allenatore ha preferito non rischiare un infortunio più serio ad inizio stagione. I greci cercano una reazione ma i nerazzurri tengono il campo e portano a casa il risultato. Nella ripresa arriva il raddoppio con Thuram, apparso già in forma campionato. Poi Chivu manda in campo anche gli altri giocatori per dare a tutti il ritmo partita e per evitare affaticamenti in vista del debutto in Serie A. Pavard lascia il posto a Bisseck, Acerbi esce per De Vrij, Darmian sostituisce Bastoni. In campo anche Zalewski, Asllani, Calhanoglu e Zielinski. In attacco la coppia d'attacco è quella formata da Bonny ed Esposito.

Il risultato non cambia con i nerazzurri che festeggiano in campo.