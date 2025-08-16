Acquista il giornale
Acquista il giornale
ULTIM'ORA

Inter: vittoria per 2-0 sull'Olympiakos in amichevole a Bari

Dimarco segna ma esce per infortunio. Raddoppio di Thuram

di Redazione Sport
16 agosto 2025
Dimarco segna ma esce per infortunio. Raddoppio di Thuram

Dimarco segna ma esce per infortunio. Raddoppio di Thuram

XWhatsAppPrint

Inter in forma e vincente nell'ultima amichevole, prima dell'esordio in Serie A in programma il 25 agosto contro il Torino: la squadra di Christian Chivu batte 2-0 l'Olympiacos a Bari in una gara divertente e dai ritmi alti.

Il tecnico romeno schiera un 3-5-2 con Sommer tra i pali; Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. A centrocampo spazio a Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Dimarco. In attacco Thuram e Lautaro Martinez.

La partita viene sbloccata da Dimarco dopo un quarto d'ora grazia a Thuram. L'esterno azzurro, però, verso la mezz'ora è costretto la lasciare il campo dopo una botta alla coscia destra. Al suo posto entra Luis Henrique. L'allenatore ha preferito non rischiare un infortunio più serio ad inizio stagione. I greci cercano una reazione ma i nerazzurri tengono il campo e portano a casa il risultato. Nella ripresa arriva il raddoppio con Thuram, apparso già in forma campionato. Poi Chivu manda in campo anche gli altri giocatori per dare a tutti il ritmo partita e per evitare affaticamenti in vista del debutto in Serie A. Pavard lascia il posto a Bisseck, Acerbi esce per De Vrij, Darmian sostituisce Bastoni. In campo anche Zalewski, Asllani, Calhanoglu e Zielinski. In attacco la coppia d'attacco è quella formata da Bonny ed Esposito.

Il risultato non cambia con i nerazzurri che festeggiano in campo.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su