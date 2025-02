Inter: Yann Sommer fuori 3/4 settimane per frattura al pollice

L'Inter rischia di perdere a lungo Yann Sommer per infortunio. Il portiere svizzero, infatti, si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali per un problema alla mano: gli accertamenti hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra, come reso noto dal club nerazzurro. "Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire", ha aggiunto la società in una nota. Sommer rischia uno stop di 3/4 settimane, saltando così gare importanti per l'Inter come lo scontro diretto della prossima settimana in casa del Napoli.