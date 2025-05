Internazionali di Roma: Jasmine Paolini al secondo turno, attesa per la sfida con Giorgia Pedone

L'azzurra Jasmine Paolini, la n.6 Wta dal secondo turno agli Internazionali di Roma, dove potrebbe affrontare un'altra italiana, Giorgia Pedone, qualora quest'ultima battesse al primo turno Lulu Sun. Lo ha stabilito il sorteggio del tabellone femminile, svoltosi a Fontana di Trevi, con Aryna Sabalenka e Iga Swiatek rispettivamente teste di serie numerino uno e due. Paolini è dal lato del tabellone della polacca, dove ci sono anche altre azzurre come Sara Errani, che al primo turno affronterà Naomi Osaka.

Tyra Grant, che ufficialmente giocherà con la bandiera dell'Italia, è dal lato del tabellone di Sabalenka e per conoscere la sua prima avversaria a Roma dovrà aspettare la fine delle qualificazioni. "Penso che da italiana non credo ci possa essere posto migliore che cominciare qui. Non vedo l'ora di iniziare", le parole dell'azzurra, classe 2008, presente al sorteggio.

Con lei a Fontana di Trevi anche la n.3 del mondo, Coco Gauff, oltre al direttore del torneo, Paolo Lorenzi, e l'assessore capitolino, Alessandro Onorato. "L'obiettivo è fare in modo che il torneo viva nella città di Roma - spiega l'assessore -. Gli Internazionali sono entrati nel dna della Capitale, noi promuoviamo loro e viceversa". Conclude Lorenzi: "Non penso ci sia posto più suggestivo per un sorteggio, poi quest'anno si è allargato tantissimo il site, il torneo di Roma si sta attrezzando per diventare sempre più grandi".