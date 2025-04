Internazionali di Roma: Tennis in Piazza del Popolo fino al 18 maggio

Un campo al centro di Roma, una tradizione che si rinnova. Fino al 18 maggio, infatti, Piazza del Popolo ospiterà un campo sul quale si disputeranno ogni giorno due incontri delle pre qualificazioni, oltre ad allenamenti ed esibizioni aperte al pubblico in vista degli Internazionali che entreranno nel vivo dal 7 maggio. "Questo campo è speciale, unico. Il nostro obiettivo è di portare qui grandi campioni per avvicinare ancora più gente al tennis. Ci aspettiamo che questa edizione possa essere meravigliosa", le parole di Paolo Lorenzi, direttore del torneo.

E tra i possibili protagonisti ad esibirsi nel cuore della Capitale, infatti, potrebbero esserci Matteo Berrettini, Jasmine Paolini e uno dei top 10 stranieri che prenderanno parte al Masters 1000 di Roma. "Per noi questa è un'opportunità meravigliosa, che sancisce la grandezza degli Internazionali e per la nostra venue con i due campi al Foro Italico. Qui si certifica il nostro spirito portando lo sport nelle piazze, il migliore spot per noi e per gli internazionali" sottolinea Giuseppe De Mita, direttore Sport Community di Sport e Salute.

Mentre l'assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, sottolinea come "gli Internazionali erano già un grandissimo evento ma volevamo fare in modo che si potesse beneficiare della bellezza di Roma. Con questo campo si diffonde il tennis, si promuove la Capitale e si dà modo a un grande torneo di ambire a un livello ancora più alto".

Previsti, poi, per il torneo anche "allestimenti interattivi con dei corner con risultati aggiornati in tempi reale e la possibilità di trasmettere le azioni più belle in 6 piazze, 3 al centro e 3 in quartieri più lontani come piazza San Giovanni Bosco, piazza Sempione e piazza Duca di Genova a Ostia", conclude Onorato.