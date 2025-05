Internazionali: domani Sinner terza gara del giornaliero

Jannik Sinner domani scenderà in campo nella terza gara del campo Centrale del Foro Italico (non scenderà in campo prima delle 15). Sfiderà Jesper de Jong al terzo turno. Sarà invece Matteo Berrettini ad aprire il turno serale con la prima gara del Centrale contro Casper Ruud. Paolini-Ostapenko, invece, seconda gara del diurno ancora sul Centrale.