Buona anche la seconda per Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il n.1 del mondo, al rientro dopo la sospensione per la vicenda Clostebol, ha battuto l'olandese Jesper de Jong 6-4 6-2 e si è qualificato per gli ottavi di finale dello Slam romano dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo.