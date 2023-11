Inzaghi carica la Salernitana, 'Possiamo fare l'impresa'

Domani dobbiamo dare seguito al secondo tempo di Genova e alla partita di Coppa Italia. Ho iniziato a vedere nella squadra ciò che speravo: i ragazzi hanno ricominciato a correre e ad avere intraprendenza, ha dichiarato Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, presentando la sfida di domani contro il Napoli. "Tutto ciò ci permette di comandare la partita, creare occasioni e fare prestazioni importanti. Il Napoli sulla carta è fuori portata ma giochiamo nel nostro stadio, il nostro pubblico ci darà una grande mano e dobbiamo fare una grande partita e una grande prestazione per l'ambiente e per noi stessi". Secondo Inzaghi, sarà necessario "mettere il cuore in campo perché lo meritano la società, il presidente e i nostri tifosi. Con me va in campo chi merita". Il tecnico, tra l'altro, domani festeggerà il traguardo delle cento panchine in serie A. "È sempre una grande emozione, al di là della categoria. Raggiungere questo traguardo in una partita così importante e davanti alla nostra gente mi auguro sia da stimolo per i nostri giocatori per dare tutto in campo". "Non ha più senso guardare indietro, dobbiamo guardare avanti. Ogni giorno scopro qualcosa da fare e da migliorare su questa squadra. Bisogna avere un po' di pazienza ma sono sempre più convinto della scelta che ho fatto perché ho trovato una società organizzata ed una squadra forte. I nostri calciatori devono tenersi stretta la Salernitana perché ha un presidente importante, un centro sportivo all'altezza, un'organizzazione delle trasferte importante e un tifo eccezionale. Se l'atteggiamento sarà quello giusto usciremo presto dalla situazione in cui ci troviamo e arriveremo al nostro obiettivo".