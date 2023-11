Inzaghi, grande concentrazione per affrontare la Juve

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus, ha dichiarato: "Noi cercheremo di fare il nostro calcio. Sappiamo di avere di fronte una squadra che sta facendo molto bene, che si difende ed è compatta ma ha anche grandi campioni che possono risolvere la partita. Dovremo avere grandissima concentrazione per tutti i 90 minuti perché è sempre difficile affrontare una squadra come la Juventus. Sicuramente non ci saranno Bastoni e Pavard, Cuadrado e Sanchez valuteremo oggi. Sanchez è rientrato con una leggera distorsione alla caviglia, Cuadrado ha fatto il primo allenamento ieri completo, ha avuto un problema al tendine mai avuto prima, valuteremo dopo l'allenamento di oggi. Come ho trovato i nazionali? Li ho trovati abbastanza bene. Di norma le soste di provano fisicamente e mentalmente, ma li ho trovati bene e gli azzurri contenti della qualificazione agli Europei".