Inzaghi, l'inchiesta ultrà? Ascoltato poco e lavorato tanto

"L'inchiesta sugli ultrà? Ho già risposto ieri, ne ha parlato Marotta nel prepartita. Noi abbiamo ascoltato poco e lavorato tanto perché c'era da preparare la partita in due giorni scarsi. Eravamo concentrati perché avevamo davanti una squadra che aveva fatto 8 vittorie e un pareggio in campionato. Però son stati bravissimi tutti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro la Stella Rossa in Champions League.