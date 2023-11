Iscrizioni aperte per Wings For Life 2024, Atletica

Chiunque abbia mai desiderato far parte di qualcosa di veramente globale, non può perdersi l'occasione di partecipare all'undicesima edizione della Wings for Life World Run, l'evento di corsa più grande e inclusivo al mondo. Il 5 maggio 2024, corridori di qualsiasi età e livello, sentiranno di far parte di qualcosa di unico, partecipando simultaneamente in ogni parte del globo. Ognuno impostando il proprio ritmo e i propri obiettivi, contribuirà alla stessa causa: trovare una cura per le lesioni al midollo spinale, poiché il 100% delle quote di iscrizione e delle donazioni verrà devoluto a questo scopo. Colin Jackson, la leggenda britannica dei 110 metri ostacoli e direttore sportivo internazionale dell'evento, ha dichiarato: "Sono così felice che le iscrizioni per il 2024 siano aperte! Nell'edizione precedente della Wings for Life World Run abbiamo avuto un numero record di partecipanti, e il nostro obiettivo è vedere ancora più persone sulla linea di partenza il prossimo 5 maggio". Per l'Italia un ambassador d'eccezione, Michel Roccati: nato nel 1991 a Torino, ha perso l'uso degli arti inferiori nel 2017, in seguito a un incidente. Nel 2020 è diventato una delle prime tre persone al mondo ad aver riottenuto la mobilità delle gambe, ritornando a camminare grazie a un progetto sperimentale sviluppato a Losanna e finanziato anche grazie ai fondi raccolti dalla Wings for Life World Run (alla quale ha partecipato lo scorso anno nella tappa svizzera). Al suo fianco Lisa Migliorini, anche conosciuta come @TheFashionJogger. La runner e fitness influencer da oltre 2 milioni di follower nella precedente edizione ha corso insieme agli altri partecipanti all'App Run Event tenutosi all'Autodromo Nazionale Monza e ha prestato la sua voce per motivare e incoraggiare i concorrenti durante la corsa tramite l'app.