Italia a Euro 2024, Chiesa e Raspadori in avanti.

Confermato il tridente leggero composto da Chiesa, Berardi e Raspadori, l'Italia scende in campo alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma per affrontare la Macedonia del Nord in un match valido per le qualificazioni agli Europei di calcio 2024. A centrocampo il ct azzurro Luciano Spalletti ritrova Jorginho, che torna nell'undici titolare per la prima volta da giugno, affiancato da Barella e Bonaventura. A guidare la difesa la coppia di centrali Acerbi e Gatti, scelti al posto dell'infortunato Bastoni. Sulla fascia destra Darmian prende il posto dello squalificato Di Lorenzo. A guidare la Macedonia del Nord c'è il centrocampista del Napoli Elmas, che ha vinto lo scudetto sotto la guida del tecnico italiano Spalletti la scorsa stagione.