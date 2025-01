Italia ai Mondiali di pallamano: vittoria contro la Repubblica Ceca, quarti di finale più vicini

Prosegue bene il cammino dell'Italia ai Mondiali di pallamano: a Herning, in Danimarca, gli azzurri hanno battuto 25-18 (14-9) la Repubblica Ceca nella prima partita del main round e sono in corsa per la qualificazioni ai quarti di finale. Si tratta del terzo successo per l'Italia nella competizione: i punti nella classifica del Gruppo I diventano quattro.

Per il passaggio del turno sarà decisiva la partita con la Germania, giovedì prossimo alle ore 18. In palio le sorti del girone e di uno dei due pass che portano ai quarti di finale. Il 25 gennaio è in programma invece la gara contro la Svizzera.

"Sicuramente la fiducia che aumenta partita dopo partita è importante, ma vorrei sottolineare anche il livello del gioco che questa squadra esprime", ha commentato il dt azzurro, Riccardo Trillini.