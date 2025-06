Italia batte Moldova 2-0: ultima partita per il ct esonerato Spalletti

L'Italia ha battuto 2-0 la Moldova in una partita di qualificazione per i Mondiali 2026, l'ultima partita da ct dell'esonerato Luciano Spalletti. A Reggio Emilia non è arrivata l'attesa goleada e ancor meno una reazione convincente dopo l'umiliazione di Oslo. Lenta e impacciata, l'Italia ha segnato al 40' con Raspadori e al 5' st con Cambiaso ma specie nel primo tempo ha rischiato anche di subire un gol anche dagli avversari, che la Norvegia aveva battuto per 5-0.