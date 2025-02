Italia-Danimarca: le Azzurre cercano la seconda vittoria in Nations League donne

Domani al 'Picco' di La Spezia (ore 18:15, Rai 2) l'Italia va a caccia del bis dopo la vittoria con il Galles nell'esordio di Nations League donne. Le danesi si sono imposte in otto dei 17 precedenti, ma nelle azzurre c'é grande consapevolezza della forza e della qualità del gruppo.

"Siamo contenti di giocare al 'Picco', dove c'è sempre tanto entusiasmo - ha dichiarato in conferenza stampa il tecnico Andrea Soncin - Ci aspettiamo che i tifosi che verranno a sostenerci trascinino le ragazze, perché vogliamo fare una grande prestazione e portare a tutti i costi a casa la vittoria". La crescita della squadra e di tutto il movimento, aggiunge il Ct, passa "dalla grande disponibilità e dalla determinazione delle calciatrici e dal lavoro portato avanti da Federazione e club".

Soncin si è anche soffermato sui punti di forza della Danimarca. "Il fatto che molte di loro giochino in Italia può essere un vantaggio per noi, perché le conosciamo bene. Affronteremo una squadra molto abile nelle transizioni e temibile quando trova campo aperto. Ci vorrà pazienza, compattezza e grande attenzione al dettaglio difensivo".

Pernilla Harder, stella e capitana della Danimarca, è da poco più di un mese compagna di club di Arianna Caruso nel Bayern Monaco. "Harder ha tantissima qualità, come tutta la rosa danese - queste le parole della centrocampista - non ho pensato a come limitarla perché siamo concentrate su noi stesse. In questa Nazionale c'è un gruppo fantastico. Mi riferisco anche allo staff, tecnico e non solo: questo contesto ci permette di esprimerci sempre al meglio e domani spero di vedere tanta gente sugli spalti perché i presenti vedranno una squadra che farà di tutto per vincere e farli appassionare".