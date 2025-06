Italia femminile di pallavolo a Hong-Kong per la Volley Nations League 2025

L'Italia femminile di pallavolo è arrivata ad Hong-Kong per Volley Nations League 2025. Da mercoledì 18 giugno si alzerà il sipario sulla Pool 5. Bulgaria (18 giugno alle 7:30 italiane), Thailandia (19 giugno alle 11:30 italiane), Giappone (20 giugno alle 14:30 italiane) e le padrone di casa della Cina (22 giugno alle 14 italiane) saranno le avversarie della nazionale guidata da Julio Velasco. Le azzurre attualmente sono seconde in classifica generale alle spalle del Giappone (stesso numero di vittorie ma con 1 punto in più). La week di Hong-Kong sarà ufficialmente presentata domani, martedì 17 giugno, nel corso della consueta conferenza stampa di lancio a cui parteciperà la centrale azzurra Sarah Fahr.