Italia-Francia Sei Nazioni: Omaggio a Sergio Parisse nella Hall of Fame

Italia-Francia del Sei Nazioni comincia con l'omaggio a Sergio Parisse, unico giocatore italiano a entrare nella Hall of Fame di World Rugby e primatista di presenze (142, di cui 94 da capitano) in nazionale, oltre che campione vincente anche in Francia con le maglie di Stade Francais e Tolone. L'ex capitano azzurro è entrato in campo anticipato da un video emozionale sui maxi schermi dell'Olimpico, poi la standing ovation fino al suo arrivo a centrocampo. Con lui anche i suoi due figli.