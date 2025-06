Italia-Norvegia: Donnarumma fiducioso nonostante l'emergenza e la sfida con Haaland

"E' vero che siamo in emergenza e ci aspetta venerdì Haaland che è uno degli attaccanti più forti al mondo, ma non c'è preoccupazione, semmai tensione per questa gara così importante, dobbiamo dare tutto per portarla a casa perché c'è un Mondiale in ballo". Lo ha detto Gigio Donnarumma a Coverciano dove l'Italia sta preparando la trasferta di venerdì con la Norvegia, primo impegno valido per le qualificazioni mondiali.

"Tutti qui sanno dell'importanza di questa gara, non c'è nemmeno bisogno di dirlo, siamo un po' in emergenza ma siamo pronti - ha continua il capitano azzurro fresco vincitore della Champions League con il Psg - Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio, dopo il ko con la Germania ad esempio ho letto e sentito cose che non mi sono piaciute e anche dopo il pareggio con rimonta in casa loro ci sono stati solo giudizi negativi. Serve equilibrio perché siamo una squadra giovane che lotta sempre e dà sempre il massimo, può crescere ancora tanto e ha un allenatore forte, servirà anche il supporto dei media e dei tifosi italiani per fare le cose bene".