Italia pronta per Mondiali '31, Datome guida della delegazione azzurra Il Consiglio federale della FIP ha discusso positivamente sulla candidatura dell'Italia per ospitare la FIBA World Cup 2031 e ha ufficializzato il nuovo ruolo di Gigi Datome come capo delegazione della Nazionale Senior maschile. Genova sarà la sede della gara Italia-Repubblica Ceca del 2024.