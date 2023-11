Italia qualificata a Euro 2024, Danimarca vince 2-1 contro Slovenia.

Grazie alla vittoria per 2-1 sulla Slovenia, la Danimarca è diventata la tredicesima nazionale qualificata per Euro 2024. I danesi hanno vinto a Copenaghen grazie ai gol di Maehle e Delaney. Dopo questa sconfitta, gli sloveni dovranno accontentarsi di un pareggio nella partita decisiva contro il Kazakistan, che, a sua volta, può sperare in una storica prima qualificazione in caso di vittoria lunedì. La Danimarca ha segnato per prima con il difensore Joakim Maehle (26' pt), prima che Janza pareggiasse (30' pt). Thomas Delaney ha poi portato definitivamente in vantaggio i suoi (9' st). Con 22 punti in nove partite, i danesi sono certi di concludere al primo posto nel loro gruppo.