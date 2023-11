Italia sconfitta 2-0, Canada vince la B.J. King Cup

Il Canada si è aggiudicato la Billie Jean King Cup: in finale, a Siviglia, le nord americane hanno sconfitto l'Italia per 2-0, vincendo per la prima volta nella loro storia il prestigioso trofeo del tennis femminile. Dopo la sconfitta di Martina Trevisan contro Marina Stakusic, è arrivata anche quella di Jasmine Paolini, battuta 6-2 6-3 da Leylah Fernandez.