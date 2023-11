Italia-Serbia, semifinale a Davis, sfida in vista

Sarà la Serbia l'avversaria dell'Italia nella semifinale di Coppa Davis in programma sabato a Malaga. Si prospetta, quindi, una nuova sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic come alle ultime Atp Finals. La Serbia ha infatti battuto per 2-0 la Gran Bretagna nei quarti di finale: decisiva la vittoria del numero uno mondiale contro Cameron Norrie per 6-4 6-4. Nell'altro match Miomir Kecmanovic si è imposto per 7-6 7-6 su Jack Draper.