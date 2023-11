Italia-Slovenia, semifinale B.J. King Cup di Tennis

Sarà Italia-Slovenia la semifinale della Billie Jean King Cup in corso a Siviglia. Dopo la qualificazione delle azzurre di ieri oggi è arrivata quella della Slovenia: contro il Kazakistan Kaja Juvan ha regolato Anna Danilina in due set, poi è bastato il primo set conquistato da Tamara Zidansek contro Yulia Putintseva per fare festa. La Slovenia si è infatti garantita il primo posto nel proprio girone, il B. Domani dunque a partire dalle 10 Italia e Slovenia si contenderanno un posto per la finale.