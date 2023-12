Italia squadra da battere, Davis, Pietrangeli e Berrettini

"L'Italia in Coppa Davis? Con il ritorno di Berrettini non c'è più dubbio: abbiamo una squadra che partirà come quella da battere", ha dichiarato l'ex campione di tennis, Nicola Pietrangeli, a margine del terzo convegno ('Medicina e Scienza dello Sport') di "Orizzonti della Medicina", tenutosi a UniCamillus. "Il tennis è uno sport individuale, ma la Coppa Davis piace ai tennisti perché c'è caciara, spirito di squadra. Si gioca non solo per se stessi, ma anche per i propri compagni e per la maglia azzurra e per il proprio Paese".