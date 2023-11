Italia vince gli Europei di Taekwondo Poomsae

L'Italia ha conquistato l'oro agli Europei Freestyle di Taekwondo. Al 16° Campionato Europeo di Taekwondo Poomsae, il "Ciao Team" ha confermato la propria supremazia nello scenario internazionale: dopo aver vinto il titolo mondiale lo scorso agosto, la squadra mista, composta da Alessia Bertagnin, Valentina Arlotti, Andrea Norbiato, Luca Ferella e Luca Matellini, ha raggiunto il primo posto anche in Europa. Questo straordinario successo conferma la posizione di prestigio del taekwondo italiano nel mondo, con un medagliere finale che conta 3 medaglie d'oro, 2 d'argento e 6 di bronzo. Le vittorie sono state celebrate in varie categorie, con atleti come Beatrice Coradeschi che ha ottenuto l'oro nel Freestyle Under 17 femminile e la coppia Carlini/Rizza che ha trionfato nella coppia Freestyle Over 17. Nelle altre categorie in gara oggi, la competizione ha visto un altro brillante argento conquistato dalla squadra maschile Cadetta formata da Emanuele Fugazza, Alessandro Carta e Stefano Indorato, che ha mostrato grande affiatamento e competenza. Con la chiusura di questo campionato, l'Italia celebra i successi raggiunti e guarda al futuro con rinnovata fiducia e ambizione, pronta a mantenere alto il nome del taekwondo italiano a livello mondiale.