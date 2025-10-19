Italiano 'Bologna sta maturando, Orsolini sempre più decisivo'

"Stiamo confermando i buoni segnali giá mostrati: vuol dire che stiamo iniziando a maturare e crescere. Bravi a portare a casa questa trasferta, ora testa a Bucarest, dobbiamo cercare di fare bene". Vincenzo Italiano è contento del risultato e della prestazione del suo Bologna a Cagliari. E di Orsolini: "Ormai è arrivato a scollinare - ha detto - dal punto di vista della mentalità: questi sono numeri importanti per un esterno. Quest'anno sta ulteriormente crescendo anche in Nazionale: oggi vederlo entrare da subentrato in questo modo mi dà una grande soddisfazione".

"All'inizio del campionato abbiamo trovato delle difficoltà anche per il calendario e per la condizione - ha affermato il tecnico - ma ora va sempre meglio: possiamo fare sempre di più. Vincere in un campo come quello di Cagliari mi conforta molto: è sempre un ambiente molto difficile. Sono tre punti importanti e li dedichiamo a leggende del grande Bologna come Pivatelli".

Il momento decisivo? "La parata di Ravaglia su Felici è stata molto importante - ha detto - poi abbiamo ben interpretato la ripresa facendo in modo che il Cagliari non si riaccendesse".