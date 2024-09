Italiano, 'raccogliamo poco, per il Bologna è l'anno zero'

Vincenzo Italiano non riesce a nascondere la delusione per un inizio di stagione lontano dalle attese: due punti in tre partite, troppo poco per il Bologna, dopo la scorsa stagione da Champions: "Anche oggi la squadra si è espressa con spirito ed energia importanti, ha sempre il pallino del gioco e concede poco. Però abbiamo raccolto una miseria. Abbiamo lasciato all'Empoli solo 2-3 tiri ma dobbiamo essere più attenti. E da parte nostra siamo ancora una volta stati poco concreti nonostante occasioni nitide in area di rigore. La prestazione c'è stata ma bisogna continuare a crescere sotto tanti punti di vista". Meglio dimenticare il Bologna delle meraviglie della scorsa stagione. Almeno per adesso: "Abbiamo perso Zirkzee, Calafiori e non abbiamo ancora Ferguson. Siamo tutti all'anno zero. Ma io sono fiducioso". Non può che essere soddisfatto, invece Sullo, vice dello squalificato D'Aversa. Perché l'Empoli, dopo aver sbancato l'Olimpico con la Roma passa indenne anche da Bologna, con questo 1-1 che lo mantiene imbattuto con 5 punti dopo 3 giornate: "Complimenti ai ragazzi, ma siamo solo all'inizio del percorso e non dobbiamo fermarci o accontentarci. Nel primo tempo abbiamo creato buone occasioni mentre nel secondo tempo abbiamo sofferto, ma ci sono stati momenti della partita in cui avremmo potuto fare qualcosa di più. La classifica è inutile guardarla ora. Adesso dobbiamo pensare a migliorare e crescere".