Italrugby sfida Australia, Sudafrica e Samoa nelle Autumn Nations Series

Australia, Sudafrica e Samoa saranno le avversarie dell'Italrugby nelle 'Autumn Nations Series', ormai tradizionale appuntamento internazionale che a novembre vedrà le squadre del Sei Nazioni ospitare le migliori nazionali dell'Emisfero Sud, con un totale di ventidue incontri.

A dare fuoco alle polveri, sabato 1 novembre, sarà la sfida tra Inghilterra e Australia: nello stesso fine settimana la Scozia riceverà gli Stati Uniti e l'Irlanda ospiterà gli All Blacks. Gli azzurri entreranno in scena l'8 di novembre, ospitando sabato 8 l'Australia. Una settimana più tardi, sabato 15, il match con i campioni del mondo in carica e lo stesso giorno la Nuova Zelanda farà visita all'Inghilterra.

Capitan Lamaro e compagni torneranno in campo sabato 22 novembre per l'appuntamento conclusivo contro Samoa. La copertura televisiva sarà garantita in Italia da Sky ed in streaming su NOW, con le partite degli azzurri visibili anche in chiaro sui canali Rai.