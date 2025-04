Italvolley femminile: oro olimpico a Parigi 2024 con Paola Egonu e Velasco

La storia dorata della Nazionale di pallavolo femminile, capace di gettare cuore, muscoli e anima oltre la rete per entrare nella storia con la conquista dell'oro olimpico a Parigi 2024. A raccontare e ricordare l'impresa di Paola Egonu e compagne con una serie di interviste esclusive ecco ITALVOLLEY, l'opera di due giovani e intraprendenti giornalisti sportivi come Patrick Iannarelli e Giuliana Lorenzo in uscita proprio in questi giorni per 'schiacciare' per sempre nella memoria di appassionati e non le gesta delle azzurre della pallavolo.

È l'11 agosto 2024 quando la Nazionale italiana di volley femminile, guidata da coach Julio Velasco, scrive la storia. Alla settima partecipazione ai Giochi olimpici, a Parigi, Anna Danesi e compagne riescono in un'impresa mai riuscita a nessuna nazionale di volley, mettendosi al collo un oro scintillante. Il gradino più alto del podio, però, è solo la punta dell'iceberg di un percorso partito da molto lontano, nel tempo e nello spazio, spesso sofferto e costruito passo dopo passo grazie al lavoro di Velasco e del suo staff.

Per l'argentino di La Plata è un cerchio che si chiude: dopo l'argento di Atlanta 1996 vinto con gli uomini azzurri, completa così la personale bacheca con l'unico alloro che mancava. Attraverso le testimonianze esclusive delle protagoniste dell'Italvolley, questo libro ripercorre non solo la straordinaria avventura olimpica, ma la storia di chi ha forgiato, nel sudore e nella fatica, la generazione dorata di Paola Egonu e le altre azzurre.

"Battuta di Poulter, Bosetti difende, Orro alza, Egonu attacca. Larson difende a sua volta, palla in posto due per Thompson: attacco, palla fuori. Le lacrime. I colori si confondono ancor di più. Ma poco importa, siamo nell'Olimpo". E il sogno dell'Italvolley donne è realtà.