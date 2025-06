Italvolley trionfa in Canada: tre vittorie su quattro nella Nations League

Tris di vittorie in Canada per l'Italvolley di Fefè de Giorgi. Gli azzurri al Centre Videotron hanno battuto l'Argentina 3-1 (25-23, 17-25, 37-35, 25-21), chiudendo la pool della Nations League con 8 punti. Una gara non facile, l'Italia dopo essere partita bene nel primo set, ha accusato una flessione nel secondo. Nel terzo, invece, è stato compiuto un capolavoro recuperando un parziale che sembrava perso. Nel quarto, infine, l'Italia ha condotto dall'inizi alla fine. In evidenza tra le fila azzurre, Luca Porro con 21 punti, seguito da Bottolo con 16 e Rychlicki con 14. A Quebec, gli azzurri hanno ottenuto le vittorie contro Bulgaria (3-1), Germania (3-2), Argentina (3-1) e una sconfitta contro la Francia.