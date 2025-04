Itas Trentino domina Gara 1 delle Finali Scudetto contro Lube Civitanova

La legge della ilT quotidiano Arena continua a resistere e valere anche nella serie di partite più importante della stagione. Gara 1 delle Finali Scudetto della pallavolo ha infatti riservato subito una convincente vittoria per l'Itas Trentino, capace di tenersi stretto il fattore campo imponendo il 3-0 (25-20, 25-23, 25-21) alla Lube Civitanova.

Il 18/o successo consecutivo di fronte al pubblico amico, che anche questa sera ha gremito il palazzetto di via Fersina in ogni ordine di posto (settimo 'sold out' stagionale) è stato quanto mai meritato e soprattutto prezioso per iniziare col piede giusto un confronto che già nel suo primo atto ha offerto equilibrio ed altissimo livello di pallavolo.

La squadra di casa lo ha fatto suo tenendo costantemente in mano il pallino del gioco e mostrando sin dall'avvio grande determinazione e precisione in tutti i fondamentali. L'impronta tattica preparata per il match ha permesso alla squadra di Soli di lavorare bene in ogni parziale fra muro (11 diretti) e difesa, imbrigliando così l'attacco degli ospiti e contenendo il loro servizio.

A sfruttare le occasioni di break point ha pensato poi ancora una volta Alessandro Michieletto (mvp e best scorer con 20 punti, il 54% a rete, un ace e quattro block).

Giovedì 1 maggio, nelle Marche si giocherà la seconda sfida della serie, con fischio d'inizio fissato per 18.15 con diretta su Rai Sport e Dazn.