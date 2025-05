Itas Trentino domina Lube Civitanova 3-0: a un passo dal titolo scudetto

L'Itas Trentino ha battuto la Lube Civitanova per 3-0 (25-22, 25-18, 25-18) in gara-3 delle finali scudetto della pallavolo maschile, davanti al pubblico amico della ilT Quotidiano Arena. Ora Michieletto (per lui oggi 12 punti) e compagni conducono nella serie per 2-1 e sono quindi a un solo successo dalla conquista del tricolore. Potrebbero già festeggiarlo mercoledì prossimo se vinceranno gara-4 in casa della Lube, sul parquet dell'Eurosuole Forum.