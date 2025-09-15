Jacobs dopo il flop di Tokyo, 'ci sentiamo presto'
'Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza'
"Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza in questo percorso fino ai mondiali di Tokyo. Un grazie particolare al mio team e alla mia famiglia, sempre al mio fianco. Ci sentiamo presto". Così, in un post sul suo profilo Instagram, Marcell Jacobs il giorno dopo l'eliminazione nella semifinale dei 100 ai Mondiali di atletica di Tokyo sulla stessa pista dove nel 2021 si laureò campione olimpico.
