Jacobs "non mi sono piaciuto ma oggi dovevo superare turno"

"Non sono contento di questa gara perché ho sbagliato dal primo all'ultimo passo. Oggi era importante passare il turno. Rispetto alle sensazioni che ho, non mi sono piaciuto. Mi sono sentito pesante. Sono qui e sono contento perché sono riuscito un po' a recuperare da tutti i problemi di questa stagione": Marcel Jacobs commenta così il suo 10'20'' in batteria che gli è falso la qualificazione in semifinale sui 100 metri ai Mondiali di Tokyo.

"Entrare in questo stadio riporta tanti ricordi. Non potevo mancare - prosegue - La stagione non è stata dalla mia parte ma amo questo sport. Disputare un campionato del mondo è sempre qualcosa di importante. Cerco sempre di dare il massimo. Oggi era necessario passare il turno; per domani ci sono tante cose da rivedere perchè gli altri corrono forte".

"Cerco sempre di portare a casa il migliore risultato possiubile ma devo rivedere la gara e capire cosa non ha funzionato cioè tutto - scherza - E' da tanto che non gareggio. Quando pensi tanto non sempre aiuta in gara. E' quello che cercherà di evitare domani".