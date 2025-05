Jalen Brunson trascina i Knicks alle semifinali NBA, Clippers e Denver a gara 7

In Michigan, Jalen Brunson fa lo show e New York vola alle semifinali dei playoff NBA. Mentre tra i Clippers e Denver la corsa resta aperta e si va a gara 7. La serie tra i Knicks e Detroit si è conclusa con una super giocata del playmaker del quintetto della Grande Mela, grande protagonista in campo con uno score di 40 punti totali 15 tiri su 33 e 7 assist. È stato Brunson a prendere la palla a 20 secondi dalla fine, per mettere a segno un tiro da tre quasi alla sirena. E New York vince gara 6 in casa dei Pistons 116-113, chiudendo la serie 4-2. "Jalen, cosa posso dire? È al suo meglio quando serve, lo ha fatto per tutto l'anno. È questo che lo rende unico", gli elogi del tenico Tom Thibodeau. Al prossimo turno New York sfiderà i campioni di Boston.

Tutto ancora da decidere invece nell'altra sfida tra i Clippers e Denver: il quintetto di Los Angeles chiude 111-105 rimettendo in parità la serie (3-3). Questa volta i padroni di casa hanno potuto contare sulle loro stelle, James Harden (28 punti, 8 assist) e Kawhi Leonard (27 punti, 10 rimbalzi, 5 assist), contenendo la star dei rivali, Nikola Jokic (25 punti, 7 rimbalzi, 8 assist).