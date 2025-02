Jannik Sinner assolto: accordo tra WADA e ITIA conferma l'assenza di colpa

L'International Tennis Integrity Agency (Itia) ha pubblicato una nota ufficiale sull'accordo tra Sinner e la Wada che ha ritirato così il ricorso dopo l'assoluzione del n.1 del mondo del tennis per assenza totale di colpa o negligenza decisa dal tribunale indipendente sotto l'egida della stessa ITIA ad agosto. "Prendiamo atto dell'annuncio fatto dall'Agenzia mondiale antidoping (Wada), riguardante l'accordo raggiunto tra la Wada e Jannik Sinner per risolvere il ricorso della Wada. Il procedimento originario è stato condotto secondo il Codice Mondiale Anti-Doping e il Programma Anti-Doping del Tennis - si legge nella nota - Dopo un'approfondita indagine da parte dell'Itia, che ha coinvolto anche laboratori accreditati dalla Wada, abbiamo concluso che il giocatore avesse individuato la fonte della sostanza proibita e che la violazione non fosse intenzionale. L'accordo di oggi conferma queste conclusioni".