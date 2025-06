Jannik Sinner celebra la qualificazione in semifinale al Roland Garros: 'Un traguardo importante'

Jannik Sinner, in conferenza stampa a Parigi, ha sottolineato come l'odierna qualificazione in semifinale al Roland Garros sia "un traguardo molto importante", frutto di "tantissimo lavoro". "Dall'anno scorso ho fatto un percorso molto continuo, tanti risultati per me incredibili, ho fatto tante finali. Sono sempre andato fino in fondo ai tornei ed è stato il frutto di tantissimo lavoro. E quindi sono contento", ha dichiarato il numero uno al mondo.

"Arriverà anche il momento in cui faticherò un po' di più, dove magari non andrò più avanti in questo modo... E quindi questi sono momenti da apprezzare, perché una semifinale slam è un risultato molto importante e nulla va dato per scontato", ha aggiunto Sinner. "Per venerdì non do nulla per scontato. Andrò in campo per dare il massimo e se riesco a vincere bene, sennò si vede che più di così non potevo fare", ha concluso.