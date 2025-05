Jannik Sinner conquista 2,1 milioni di telespettatori agli Internazionali di Roma

Sono stati oltre 2,1 milioni gli appassionati che ieri hanno seguito in tv il ritorno in campo di Jannik Sinner, agli Internazionali di Tennis di Roma.

Su Rai2 il match del numero uno del mondo contro Mariano Navone è stato seguito in media da 1 milione 398mila telespettatori pari al 9,8% di share.

Su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis la partita ha raccolto complessivamente 708mila spettatori in total audience, con 1 milione e 477mila contatti unici e il 4,5% di share. Il picco - segnala Sky - è stato registrato negli ultimi, decisivi, minuti del secondo set con 853mila spettatori medi in total audience. Ottimi anche gli ascolti degli studi: lo studio pre partita ha raccolto 115mila spettatori medi in total audience, quello post partita 155mila spettatori medi in total audience.