Jannik Sinner conquista la finale a Roma: "Un passo verso il Roland Garros"

"Ora mi serve un tennis incredibile se voglio vincere. Sono arrivato qui che volevo fare due o tre partite e sono in finale, questo è incredibile. A prescindere dal risultato mi dà tanta fiducia in vista del Roland Garros. Roma poi è un posto speciale, darò tutto quello che ho". Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver conquistato la finale a Roma, battendo lo statunitense Tommy Paul in tre set.

"Credo che abbiamo visto che tutti i giorni sono differenti - ha aggiunto -. Questo è il bello dello sport, io ho cercato di restare lì e posso sicuramente giocare meglio. Voi siete pazzeschi, mi date una mano grandissima, abbiamo girato una gara dove non mi sono sentito bene. Ma era importante vincere".